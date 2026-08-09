Virus sincital en Ecuador: qué es y a quiénes afecta

Las mujeres embarazadas deben aplicarse la vacuna contra el virus sincital.

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador incorporó por primera vez la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) al esquema nacional de inmunización.

Está dirigida a mujeres embarazadas y busca proteger a los bebés de cuadros respiratorios graves durante sus primeros meses de vida.

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un virus que afecta las vías respiratorias y es muy común.

En muchas personas provoca síntomas similares a los de un resfriado, pero en determinados grupos puede causar complicaciones graves, como bronquiolitis y neumonía.

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública incorporó este año la vacunación contra el VRS para embarazadas como parte del esquema nacional.

La estrategia busca que la protección llegue al bebé incluso antes de su nacimiento.

¿A quiénes afecta con mayor gravedad el virus respiratorio sincitial?

El VRS puede infectar a personas de todas las edades, pero los bebés, especialmente los menores de seis meses, son uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

En niños pequeños puede comenzar como una infección respiratoria aparentemente común y avanzar hacia las vías respiratorias inferiores, provocando bronquiolitis, neumonía, dificultad para respirar y, en los casos más graves, una disminución del oxígeno en la sangre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el VRS provoca cada año alrededor de 3,6 millones de hospitalizaciones y 100 000 muertes en menores de cinco años en todo el mundo.

Cerca de la mitad de esas muertes corresponden a niños menores de seis meses.

Niños mayores y adultos pueden volver a infectarse, generalmente con síntomas leves.

Sin embargo, las personas mayores y quienes tienen determinadas enfermedades, especialmente cardíacas o pulmonares, pueden desarrollar cuadros más severos.

¿Cómo funciona la inmunización en mujeres embarazadas?

La vacuna se aplica durante el embarazo para que la madre produzca anticuerpos y estos pasen al bebé a través de la placenta antes del nacimiento.

Así, el recién nacido llega al mundo con defensas que pueden ayudarlo a enfrentar el VRS durante sus primeros meses, justamente cuando es más vulnerable.

La OMS señala que esta protección puede extenderse aproximadamente durante los primeros seis meses de vida.