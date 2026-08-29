Abelardo de la Espriella pone fin a diálogos de paz con grupos armados en Colombia

El presidente colombiano revocó las designaciones de negociadores de grupos armados tras considerar que no existe voluntad para alcanzar la paz.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin oficialmente a tres procesos de diálogo con grupos armados que habían sido instalados durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.

La decisión consta en varias resoluciones expedidas el viernes 28 de agosto de 2026 y conocidas este sábado 29. Con ellas, el nuevo Gobierno comienza a desmontar formalmente parte de la política de “paz total” impulsada por Petro.

¿Con qué grupos terminaron los diálogos?

Las decisiones afectan a tres procesos que permanecían abiertos. Uno correspondía al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), estructura de disidencias de las FARC relacionada con alias ‘Calarcá’.

También se cerró la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

El Gobierno argumentó que durante estos procesos ocurrieron hechos que debilitaron las conversaciones y que no permitieron evidenciar una voluntad real de paz, reinserción a la vida civil o sometimiento a la justicia.

¿Qué pasa con los negociadores?

La decisión no se limita a cerrar las mesas.

Las resoluciones también revocan las designaciones de los representantes del Gobierno que participaban en las negociaciones y retiran el reconocimiento que permitía a integrantes de los grupos armados actuar como delegados dentro de los procesos.

En el caso de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, además, se dispuso reactivar órdenes de captura contra algunos de sus integrantes.

¿Se termina la “paz total” de Petro?

La decisión representa un fuerte cambio frente a la política de seguridad del Gobierno anterior.

Gustavo Petro impulsó la denominada “paz total”, con la que buscó abrir negociaciones o procesos de sometimiento con diferentes organizaciones armadas y criminales del país.

Sin embargo, varios de esos procesos enfrentaron crisis durante su propia administración. Los diálogos con el ELN y sectores del Estado Mayor Central ya habían sido suspendidos anteriormente.

De la Espriella había anticipado antes de llegar al poder que cambiaría esta estrategia. Durante su discurso de posesión sostuvo que la opción del diálogo estaba agotada frente a los grupos armados ilegales.

Con las nuevas resoluciones, su Gobierno comienza ahora a formalizar ese giro y cerrar los procesos de negociación que todavía permanecían abiertos desde la administración de Petro.