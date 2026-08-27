Ecuador, Colombia y EE.UU. se reunieron para coordinar operaciones contra el crimen

El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, se reunió con autoridades de defensa de Colombia y Estados Unidos

Ministros de defensa de Ecuador, Colombia y Estados Unidos se reunieron para unir capacidades para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que las fronteras sean utilizadas por las organizaciones delictivas para ampliar sus operaciones.

El anuncio fue realizado este jueves 27 de agosto de 2026 por el Ministerio de Defensa de Ecuador, que destacó la coordinación entre las autoridades de defensa de los tres países bajo el denominado 'Tridente de la Seguridad'.

La iniciativa contempla fortalecer el intercambio de información de inteligencia, mejorar la coordinación operativa y aumentar la capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales que mantienen actividades en la zona fronteriza.

Según el Ministerio de Defensa, "este 'Tridente de la Seguridad' permitirá compartir información, anticipar amenazas, fortalecer las operaciones coordinadas y cerrar rutas utilizadas por el narcotráfico y otras economías ilícitas".

"Las fronteras no pueden ser una ventaja para las mafias. Ecuador, Estados Unidos y Colombia unen capacidades para perseguir al crimen organizado más allá de sus rutas y conexiones", añadió la Cartera de Estado.