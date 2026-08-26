Capturan en Colombia a alias 'Colombia' cabecilla de 'Los Tiguerones'.

Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias ‘Colombia’, señalado como cabecilla de Los Tiguerones, fue capturado en Armenia, Colombia, informó la Policía Nacional de Ecuador.

La detención se realizó mediante una operación coordinada entre las policías de Ecuador y Colombia y la Fiscalía General de la Nación colombiana. El detenido es considerado un Individuo de Interés Penal Relevante para Ecuador.

Se fugó de La Roca

Según información policial, alias ‘Colombia’ registra más de 20 años de trayectoria delictiva y estaría vinculado con homicidios, sicariato y narcotráfico.

En 2013 se fugó de la cárcel La Roca, posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado a Ecuador.

En 2022 obtuvo la prelibertad, pero habría incumplido las condiciones impuestas y salido irregularmente hacia Colombia.

Habría continuado operando desde Colombia

De acuerdo con las investigaciones, desde ese país Vásquez habría continuado coordinando actividades relacionadas con narcotráfico y sicariato, además de mantener influencia sobre Los Tiguerones en Ecuador.

Las autoridades también lo vinculan con un homicidio ocurrido en Medellín en 2022.

La cooperación entre ambos países permitió localizarlo en Armenia y ejecutar su captura mediante una orden judicial. Las autoridades continuarán con los procedimientos legales correspondientes.