Tres guacamayos fueron rescatados dentro de un transportador de gallos en Quito

Tres guacamayos frenticastaños fueron rescatados por la Policía Nacional durante un operativo realizado en la Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito.

Según informó la Policía, el procedimiento se desarrolló en coordinación con la autoridad ambiental en el área de encomiendas de la terminal. Este espacio forma parte de los servicios que funcionan dentro de Quitumbe.

Durante la inspección, los agentes localizaron a las tres aves dentro de un transportador utilizado para gallos.

¿Qué pasó con los guacamayos?

Tras el hallazgo, los tres ejemplares fueron rescatados y quedaron bajo custodia de la autoridad ambiental.

Los especialistas deberán realizar la valoración de las aves y continuar con los procedimientos correspondientes establecidos en la normativa ambiental.

Hasta el momento, la información difundida no precisa de dónde provenían los guacamayos, hacia dónde eran trasladados ni quién habría enviado la encomienda. Tampoco se ha informado sobre personas aprehendidas por este caso.

La Terminal Terrestre de Quitumbe se encuentra en el sur de la capital y cuenta con rutas hacia diferentes zonas de la Sierra, Costa y Amazonía, además de un servicio destinado al manejo de encomiendas.