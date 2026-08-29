Ivanna Nicola Salazar es la nueva Miss Ecuador 2026

La elección de Miss Ecuador 2026 avanza este sábado 29 de agosto.

Ivanna Nicola Salazar, representante de Guayaquil, es la nueva Miss Ecuador 2026. La candidata se quedó con la corona nacional tras superar las diferentes etapas de la competencia durante la gala final realizada en el malecón de Salinas.

Ivanna Nicola inicia su periodo como Miss Ecuador 2026. Reina de Guayaquil

La nueva soberana recibió la corona de Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025, y será la encargada de representar al país en Miss International.

¿Quiénes completaron el podio?

Junto a Nicola llegaron a la instancia definitiva otras dos candidatas.

Nicole Roldán Vera, representante de Machala, fue elegida primera finalista, mientras que Stefany Intriago Loor, de Santo Domingo de los Tsáchilas, se convirtió en segunda finalista.

Seis candidatas llegaron a la semifinal

Antes de conocer a las tres finalistas, la organización seleccionó a las seis semifinalistas de Miss Ecuador 2026:

Nadia Larco Bravo — Manta y comunidad ecuatoriana residente en Los Ángeles.

Ivanna Nicola Salazar — Guayaquil.

Andrea Delgado Pico — Salinas.

Nicole Roldán Vera — Machala.

Stefany Intriago Loor — Santo Domingo de los Tsáchilas.

Emily Castillo Vallejo — Esmeraldas.

La elección comenzó con 20 candidatas, que fueron reducidas primero a un Top 10 y posteriormente a las seis semifinalistas.

Ivanna Nicola llevará la banda de Ecuador

Con su coronación, Ivanna Nicola inicia su periodo como Miss Ecuador 2026 y asumirá la representación del país en el escenario internacional.

La gala tuvo como invitada especial a Catalina Duque, Miss International 2025, quien también participó en el proceso de evaluación de las candidatas antes de la elección final.