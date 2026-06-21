Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia tras preconteo

El ultraderechista Abelardo De la Espriella toma ventaja en el balotaje presidencial de Colombia ante el senador de izquierda Iván Cepeda.

De acuerdo con información preliminar, de la Espriella se convierte en el nuevo presidente electo, según preconteo para el periodo 2026-2030.

El abogado millonario de 47 años lidera con el 49,5% de los votos, mientras que Cepeda cuenta con el 47,8%, de acuerdo con la página web de la entidad que organiza los comicios, que avanza en un 99,24% del conteo.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, confirmó los resultados del preconteo, no obstante, la legislación colombiana abre un segundo momento jurídico que obliga al organismo electoral a proclamar resultados una vez que termine el escrutinio en cada Municipio.

Construcción de megacárceles y reducción del Estado

De la Espriella amenaza a la izquierda que por primera vez gobierna en un país afectado por una crisis de la violencia del narcotráfico y una gran polarización en medio de la campaña electoral.

En caso de oficializarse, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto de 2026, con un programa de gobierno que significa un giro radical hacia la derecha.

Ha enfatizado en el recorte del tamaño del Estado y la construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década.

La segunda vuelta presidencial en Colombia se celebró este domingo 21 de junio de 2026.