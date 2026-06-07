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Internacional

Abren las urnas en Perú en una reñida segunda vuelta presidencial

Los ciudadanos peruanos asisten a las urnas este domingo para elegir a su noveno mandatario en una década.

Elecciones en Perú 2026, segunda vuelta

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Lima, Perú. AFP

Actualizado:

07 jun 2026 - 09:32

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Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir al noveno presidente de Perú en un década, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Keiko, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta igualarla en las encuestas.

Los centros electorales abrieron poco después de las 07H00 locales (12H00 GMT) y estarán abiertos diez horas para designar gobernante para un mandato de cinco años, constataron periodistas de la AFP.

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