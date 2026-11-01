Avión privado con nueve ocupantes se estrella en Palm Beach, Florida

Una tragedia aérea conmocionó al estado de Florida. La tarde de este domingo 1 de noviembre de 2026, una aeronave privada con nueve pasajeros se impactó en el condado de Palm Beach.

El incidente ocurrió pasadas las 12:50 (hora local) en la zona residencial de Greenacres, específicamente en el corredor vial Military Trail y el área de Cresthaven.

Imágenes captadas por las cámaras de autos que circulaban por el lugar registraron la caída del avión.

El impacto contra la calzada originó un fuerte incendio, además se formó un cráter en el pavimento y se reportaron daños en una residencia móvil cercana.

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, notificó formalmente que no hubo sobrevivientes entre los tripulantes.

Detalles de la ruta y operaciones de rescate

De acuerdo con los informes de la Administración Federal de Aviación (FAA), la unidad accidentada corresponde a un modelo de aviación ejecutiva Learjet 60.

El plan de vuelo de la nave establecía un itinerario que inició en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, situado en el estado de Texas, y tenía por destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en el archipiélago de Bahamas.

Unidades de emergencia de la localidad acudieron al punto para sofocar las llamas y acordonar la escena.

Reportes de usuarios en redes sociales, señalaban que la avenida estaba llena de fragmentos metálicos.

Las autoridades bloquearon la vía en ambas direcciones para garantizar que se realicen las pericias técnicas correspondientes y determinar las causas del accidente.