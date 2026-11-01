Boca Juniors vence a River Plate en el primer superclásico de Enner Valencia

Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino, disputado la tarde de este domingo 1 de noviembre de 2026 ante más de 54 000 espectadores en el estadio La Bombonera.

El compromiso correspondió a la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

Con esta victoria, el equipo xeneize alcanzó las 30 unidades para afianzarse en el segundo lugar de la clasificación y asegurar su boleto a la ronda eliminatoria del campeonato nacional.

Un superclásico con expulsiones tempranas y polémica en el VAR

El partido tuvo una jugada polémica en sus primeros minutos, Lucas Martínez Quarta, jugador de River Plate recibió una tarjeta roja luego de que el juez central revisara el VAR y determinara que cometió una falta sobre Miguel Merentiel cuando el jugador se perfilaba en una oportunidad de gol.

La sanción obligó a la banca de River a recomponer su esquema defensivo. Aprovechando la ventaja numérica en cancha, el plantel de Rodolfo Arruabarrena volcó sus líneas al ataque.

La apertura del marcador llegó al minuto 27 mediante un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa, el cual fue aprovechado por Lautaro Di Lollo.

En la etapa complementaria, hubo una segunda expulsión en el tramo final del juego, dejando a River con nueve hombres sobre el terreno de juego.

Enner Valencia y su primer superclásico

Enner Valencia saltó al campo de juego a los 76 minutos en reemplazo de Merentiel para refrescar la zona de ataque.

A un minuto después de su ingreso, el tricolor recibió una tarjeta amarilla por una jugada en la que hubo una fuerte disputa del balón. Pese a ser amonestado, Valencia ayudó a sostener la posesión del esférico en terreno contrario y a desgastar al rival en los últimos minutos de la etapa complementaria.

Camino firme hacia la Copa Libertadores

El resultado permitió que Boca Juniors se metiera en los octavos de final del torneo Clausura y además sello su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los próximos pasos del equipo son la final de la Copa Sudamericana y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Banfield. En la jornada final de la fase regular, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera.