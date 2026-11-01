Entregan más de 700 kits para damnificados por lluvias en Galápagos; decenas de familias aún esperan

Decenas de personas esperan en el albergue de Santa Cruz por kits e ayuda humanitaria.

Decenas de personas esperan este domingo 1 de noviembre del 2026 en los exteriores del colegio Galápagos, en el barrio Miraflores, para recibir uno de los kits de ayuda humanitaria que se enviaron desde el continente.

Las personas damnificadas sostienen que llegaron en horas de la mañana al colegio habilitado como centro de acopio de los insumos de ayuda para las personas damnificadas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional presentó este domingo un balance de las acciones de respuesta en el archipiélago. Según sus datos, el centro de salud Santa Cruz registra una afectación preliminar del 90% en sus instalaciones, equipos, medicamentos e insumos médicos.

Las precipitaciones también provocaron daños en viviendas, interrupciones en carreteras y cortes de servicios básicos, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando las necesidades de la población.

¿Cuánta ayuda humanitaria se ha entregado en Santa Cruz?

De acuerdo con el COE Nacional, la asistencia distribuida hasta el momento incluye:

701 kits de primera respuesta humanitaria para las familias afectadas.

para las familias afectadas. 42 kits de bienes para dormir , que incluyen colchones.

, que incluyen colchones. 1 500 kits de vestimenta destinados a hombres, mujeres y niños.

destinados a hombres, mujeres y niños. 40 motobombas mecánicas de diésel para apoyar al sector productivo afectado por las inundaciones.

En total, el balance registra la entrega de 2 243 kits de asistencia y vestimenta, además de las 40 motobombas.

Sin embargo, la distribución de suministros no significa que todas las necesidades estén cubiertas. En Santa Cruz todavía hay personas a la espera de ayuda, mientras se identifican los daños y las pérdidas que sufrieron las familias.

Videos en redes sociales muestran que las personas que lo perdieron todo en la inundación aún esperan por ayuda. Incluso, quienes viven en la parte alta de la isla no han podido acercarse al centro de acopio porque se encuentran limpiando las pocas cosas que pudieron recuperar de sus viviendas.

Piden agua potable y medicinas

Kaylee Valenzuela, docente en un colegio de Galápagos, conversó con Teleamazonas y asegura que en la zona alta de la isla hay personas de la tercera edad que resultaron afectadas por la inundación.

Además, indicó que en las tiendas y centros de abastos, empezó a faltar el agua potable y alimentos. Según dijo, las personas recorren por distintas tiendas en busca de líquido vital.

Valenzuela también indicó que hay escasez de medicina en la isla. Un video que circula en redes muestra que los insumos médicos del único centro de salud de Santa Cruz se perdieron en el agua que ingresó al establecimiento.