Lluvias en Portoviejo causan acumulación de agua e inundaciones en varios sectores
Calles anegadas e inundaciones en sectores como Valle Alto marcan la jornada de lluvias registradas en Portoviejo este 1 de noviembre
Cámaras del ECU 911 registran acumulación de agua en las calles de Portoviejo
Captura de redes sociales
Compartir
Actualizado:
01 nov 2026 - 16:32
Las lluvias registradas durante la mañana y tarde de este sábado 31 de octubre de 2026 en Portoviejo, provincia de Manabí, generaron anegaciones en importantes vías de la ciudad y encendieron las alertas en diversos sectores residenciales.
De acuerdo con el informe oficial del Centro Zonal ECU 911 Portoviejo, los sistemas de videovigilancia identificaron acumulación de agua lluvia en:
- Av. del Ejército
- Autopista Manabí Guillén, sector Las Banderas
- Ciudadela Las Orquídeas
Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la zona y del flujo vehicular. Además, hacen un llamado a los conductores a circular con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar tramos anegados.
Reportes ciudadanos alertan de inundaciones en Valle Alto
Moradores del sector Valle Alto de Portoviejo, reportan con videos en redes sociales sobre la acumulación de agua que amenaza con ingresar a las viviendas.
Los vecinos señalan que le ingreso del agua dificulta la entrada y salida de los domicilios y hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que acudan al sector y ejecuten trabajos de drenaje para prevenir nuevas inundaciones en la zona.
Compartir