Lluvias en Portoviejo causan acumulación de agua e inundaciones en varios sectores

Cámaras del ECU 911 registran acumulación de agua en las calles de Portoviejo

Las lluvias registradas durante la mañana y tarde de este sábado 31 de octubre de 2026 en Portoviejo, provincia de Manabí, generaron anegaciones en importantes vías de la ciudad y encendieron las alertas en diversos sectores residenciales.

De acuerdo con el informe oficial del Centro Zonal ECU 911 Portoviejo, los sistemas de videovigilancia identificaron acumulación de agua lluvia en:

Av. del Ejército

Autopista Manabí Guillén, sector Las Banderas

Ciudadela Las Orquídeas

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la zona y del flujo vehicular. Además, hacen un llamado a los conductores a circular con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar tramos anegados.

Reportes ciudadanos alertan de inundaciones en Valle Alto

Moradores del sector Valle Alto de Portoviejo, reportan con videos en redes sociales sobre la acumulación de agua que amenaza con ingresar a las viviendas.

Los vecinos señalan que le ingreso del agua dificulta la entrada y salida de los domicilios y hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que acudan al sector y ejecuten trabajos de drenaje para prevenir nuevas inundaciones en la zona.