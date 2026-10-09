Terremoto en Panamá causa fuertes daños en infraestructura

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos.

El sismo se registró a las 12:56 con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Hasta las 15:00 no existía un reporte oficial de personas heridas.

"Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia", dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos informes.

"Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió)", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

Llaman a la calma

Más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se han reportado, de acuerdo con el instituto local de geociencias.

Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados "informes sobre los efectos" del sismo, y llamó a la calma.

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", manifestó el mandatario.

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases "a nivel nacional" en "todos los centros educativos".

También se informó la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Tocumén.