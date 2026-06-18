Madre dejó a su bebé en el auto durante horas y la encontró sin vida al salir del trabajo

Bebé murió tras ser olvidada por su madre en Alemania

Una bebé de 20 meses murió tras ser olvidada por horas al interior de un vehículo en Alemania.

El lamentable hecho sucedió en la localidad de Schondorf, cerca de Stuttgart.

Según información de las autoridades, la madre de la menor la habría dejado dentro del auto mientras fue a trabajar.

Autoridades intentaron reanimar a la menor

La mujer, de 44 años, olvidó dejarla en la guardería y continuó con su rutina laboral sin recordar que la niña continuaba en el asiento del vehículo.

Cuando regresó al automóvil, tras finalizar sus actividades laborales, encontró a la pequeña inconsciente.

"Los paramédicos y los equipos de rescate actuaron de inmediato, pero la menor fue declarada muerta en el lugar”, señalaron las autoridades alemanas.