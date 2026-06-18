Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Madre dejó a su bebé en el auto durante horas y la encontró sin vida al salir del trabajo

La madre de una bebé olvidó dejarla en la guardería y la dejó en el auto por horas. Tras ello, la bebé murió. 

Bebé murió tras ser olvidada por su madre en Alemania

Freepik

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizado:

18 jun 2026 - 14:21

Unirse a Whatsapp

Una bebé de 20 meses murió tras ser olvidada por horas al interior de un vehículo en Alemania. 

El lamentable hecho sucedió en la localidad de Schondorf, cerca de Stuttgart.

Según información de las autoridades, la madre de la menor la habría dejado dentro del auto mientras fue a trabajar. 

Autoridades intentaron reanimar a la menor

La mujer, de 44 años, olvidó dejarla en la guardería y continuó con su rutina laboral sin recordar que la niña continuaba en el asiento del vehículo.

Cuando regresó al automóvil, tras finalizar sus actividades laborales, encontró a la pequeña inconsciente.

"Los paramédicos y los equipos de rescate actuaron de inmediato, pero la menor fue declarada muerta en el lugar”, señalaron las autoridades alemanas.

Te puede interesar