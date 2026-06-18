Las dos hijas del expresidente de España son imputadas en el caso Plus Ultra

El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias imputó a las dos hijas y a la secretaría del expresidente del Gobierno de España, anunció la justicia española, este jueves 18 de junio de 2026.

Las dos hijas del expresidente son titulares de una de las sociedades presuntamente usadas para canalizar comisiones ilegales pagadas a su padre. Ellas fueron incluidas en la causa "en calidad de investigadas", informó la justicia española en un comunicado.

"La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", se explica en el comunicado sobre la sociedad de márketing de la que son titulares las dos hijas de Zapatero.

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso 'Plus Ultra', que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

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Zapatero declaró el miércoles 16 de junio ante el juez y negó cualquier irregularidad. "Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", aseguró Zapatero en un comunicado publicado tras la audiencia, declarándose "completamente inocente".

Es la primera vez que un presidente del Gobierno español, en ejercicio o retirado, es investigado por la justicia.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

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Además, durante la investigación se encontraron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha válido ser investigado también por fraude fiscal.

El presidente Pedro Sánchez, sin embargo, reiteró este jueves su "confianza" en Zapatero, y expresó su "empatía y solidaridad" con su familia.

"He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia", indicó Sánchez a los periodistas, a su llegada para participar en una cumbre europea en Bruselas.