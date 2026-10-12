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Internacional

Alemania investiga una presunta agresión sexual con un robot

El hecho habría sido retransmitido en redes sociales. La policía incautó el robot y dos celulares para investigaciones. 

Robot humanoide incautado por las autoridades por presunta agresión sexual.

Polizei Köln

Autor

Francés, AFP

Actualizado:

12 oct 2026 - 12:40

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La policía alemana investiga a un joven de 16 años y otro de 19 por presuntamente utilizar un robot para agredir sexualmente a una adolescente y retransmitirlo en directo a través de las redes sociales, informaron las autoridades este lunes 12 de octubre de 2026.

La víctima, de 16 años, se encontró con dos amigas en la ciudad de Colonia a última hora del sábado cuando un robot de 1,2 metros de alto se le acercó, informó las fuerzas de seguridad.

Según la policía, el dispositivo, de color rojo y dorado, habría tocado a la joven en las nalgas y habría realizado movimientos de vaivén.

El joven de 16 años, presuntamente propietario del robot, y el de 19 años "habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en las redes sociales y la habrían comentado", según un comunicado de la policía de Colonia.

En un vídeo que circula en la plataforma TikTok se ve un robot humanoide rojo y dorado, junto a dos hombres, que se restriega contra una adolescente, la cual grita y se aleja.

La policía encontró al robot en el maletero de un coche, donde se sospecha que el propietario lo había escondido.

Las autoridades incautaron el robot y dos teléfonos móviles de los sospechosos, que están siendo investigados.

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