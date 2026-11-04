Hallan material de abuso infantil en casa del padre de Meghan Markle

La Policía de Filipinas confirmó el hallazgo de material de abuso infantil en dispositivos encontrados en una antigua vivienda de Thomas Markle, padre de Meghan Markle.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó este miércoles 4 de noviembre de 2026 el hallazgo de material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos electrónicos encontrados en una antigua vivienda de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

El material fue entregado a las autoridades a finales de octubre por Thomas Markle Jr., hijo del investigado y hermano de Meghan, quien aseguró haber encontrado los dispositivos en la vivienda de Cebú, donde su padre residió hasta mayo de 2026.

El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía filipina, informó que los primeros análisis forenses confirmaron la presencia de archivos relacionados con abuso sexual infantil.

Las autoridades investigan la procedencia de los archivos y todavía no han confirmado si los dispositivos pertenecen a Thomas Markle. Policía Nacional Filipina.

¿Qué encontró la Policía de Filipinas?

Los investigadores analizan al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas de memoria, cinco discos duros y una cámara, como parte de las diligencias autorizadas por un juez de Cebú.

Según las autoridades, los archivos contienen imágenes y grabaciones de explotación sexual infantil. Los primeros análisis indican que el material no habría sido producido en Filipinas.

Sin embargo, la Policía todavía no ha determinado si Thomas Markle aparece en las grabaciones ni si los dispositivos le pertenecen.

Las autoridades señalaron que podrían presentar cargos por delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea si las investigaciones reúnen pruebas suficientes.

¿Cómo se descubrió el material?

El 23 de octubre, Thomas Markle Jr. declaró al diario británico The Sun que encontró numerosas imágenes y videos de abuso infantil entre las pertenencias que su padre, de 82 años, había dejado en la vivienda.

El hijo también aseguró que algunas imágenes parecían haber sido grabadas en una propiedad que su padre ocupó anteriormente en Rosarito, México. No obstante, esta afirmación todavía no ha sido confirmada por la Policía filipina.

La investigación cuenta con colaboración de autoridades estadounidenses, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

¿Qué dijo Meghan Markle sobre la investigación?

La duquesa de Sussex aseguró que conocía acusaciones contra su padre desde 2018, después de que las autoridades británicas le comunicaran información sobre el caso.

Según explicó en una carta difundida el 23 de octubre, estas acusaciones influyeron en su decisión de distanciarse de él y evitar que tuviera contacto con sus hijos.

Meghan también expresó su preocupación por los menores que podrían haber resultado perjudicados.

Por su parte, Thomas Markle ha rechazado las acusaciones en su contra. Hasta este miércoles 4 de noviembre, no se ha confirmado la presentación de cargos penales contra él y las autoridades continúan examinando las pruebas.