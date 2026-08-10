Artistas y periodistas envían mensajes a Colombia tras el fuerte sismo

Un edificio colapsa en la localidad de Pereira, Colombia, tras el sismo de 7.4

Las redes sociales se convierten en el epicentro de la solidaridad tras el reciente sismo registrado en Colombia.

A pocas horas del movimiento telúrico, figuras del entretenimiento, deporte y periodismo utilizaron sus cuentas oficiales en plataformas como Instagram y X para enviar emotivos mensajes de apoyo y aliento a la población afectada.

Bajo etiquetas como #FuerzaColombia y #VamosColombia, músicos, actores e influenciadores muestran respaldo al pueblo colombiano en este duro momento.

La reacción de estos personajes mediáticos ha movilizado a millones de sus seguidores, quienes en respuesta difunden información sobre la emergencia y la situación de las comunidades golpeadas por el temblor.

Estas son las celebridades que reaccionaron al sismo en Colombia

Maluma: El cantante urbano compartió un mensaje de aliento en sus historias de Instagram pidiendo por la tranquilidad de sus compatriotas tras el movimiento telúrico. Además, indicó que pronto actulizará información sobre ayuda humanitaria.

El cantante colombiano Maluma envia mensaje de apoyo a los afectados tras el sismo de 7.4 Captura de pantalla

Ricardo Montaner: El reconocido cantautor venezolano envió un mensaje de fe para todas las familias colombianas e hizo un llamado a la unidad.

Ricardo Montaner envía mensaje de fe a sus seguidores colombianos Captura de pantalla

Enrique Bunbury: El artista español reaccionó con un emotivo mensaje de apoyo donde expresó su cercanía y afecto hacia el pueblo colombiano.

Mario Sábato: El periodista deportivo argentino publicó unas palabras enviando toda su fuerza al país en este momento de incertidumbre.