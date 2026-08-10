Ecuador ofrece ayuda a Colombia tras el sismo de 7.4
Ecuador prepara un equipo de 47 rescatistas, canes especializados y equipos de búsqueda para apoyar a Colombia tras el fuerte sismo registrado este lunes. El contingente podrá operar durante siete días.
Personas evacuando edificaciones colapsadas tras un sismo de 7.4 en Colombia.
CNN en Español
Compartir
Actualizada:
10 ago 2026 - 10:54
Ecuador ofrece ayuda a Colombia tras el sismo de 7.4
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes.
Ecuador pone a disposición equipo de rescate
A través de sus redes sociales, Noboa informó que Ecuador puso a disposición de Colombia su equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.
El equipo está integrado por 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días.
El mandatario señaló que Ecuador está listo para movilizar este contingente cuando las autoridades colombianas lo requieran.
Compartir