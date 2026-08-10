Personas evacuando edificaciones colapsadas tras un sismo de 7.4 en Colombia.

Ecuador ofrece ayuda a Colombia tras el sismo de 7.4

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes.

Ecuador pone a disposición equipo de rescate

A través de sus redes sociales, Noboa informó que Ecuador puso a disposición de Colombia su equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano), ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

El equipo está integrado por 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días.

Equipo USAR Ecuador. Bomberos Quitó

El mandatario señaló que Ecuador está listo para movilizar este contingente cuando las autoridades colombianas lo requieran.