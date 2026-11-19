El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Quito este 19 de noviembre.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, llegó este jueves 19 de noviembre a Ecuador, fiel aliado de Washington en su guerra antidrogas, tras su paso por Colombia y Venezuela donde prometió "cazar" narcos.

Hegseth ingresó al Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, en el Centro Histórico de Quito, observaron periodistas de la AFP.

El Jefe del Pentágono viajó a la región luego de evitar una moción de censura en el Congreso por la guerra en Irán y por ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

En Ecuador la cita será a puerta cerrada con el presidente Daniel Noboa, informó la Cancillería ecuatoriana sin precisar qué autoridades asistirán al encuentro.

Tras pasar por Quito, el jefe del Pentágono hará una visita relámpago a Honduras, según la Casa Presidencial.

Se espera que llegue hacia media tarde y se reúna con el presidente Nasry Asfura en la base en Comayagua, 50 km al norte de Tegucigalpa.

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Hegseth realiza su primera visita a Sudamérica, una región donde prometió dar cacería al narco.

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno del presidente Daniel Noboa aplica una política de mano dura contra narcotraficantes que operan principalmente en zonas costeras.

La ofensiva contra las drogas en Ecuador ha incluido cuestionados bombardeos estadounidenses contra barcos pesqueros ecuatorianos acusados de abastecer de combustibles a lanchas del narco.