Siete de cada diez negocios cercanos a paradas del Metro reportan más ventas

Metro de Quito impacta en las ventas de los negocios.

El 67,9 % de los establecimientos que registraron un incremento en sus ventas atribuye este crecimiento a la operación del Metro de Quito, según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo publicado el 2 de julio de 2026.

De acuerdo con datos de la investigación, el 34,84 % de los comerciantes percibe un mayor flujo de personas en el sector, mientras que más del 30 % considera que el Metro ha beneficiado su actividad comercial.

La estación San Francisco, por ejemplo, concentra buena parte de ese movimiento.

Gastronomía mantiene papel protagónico

Según el estudio, el 11,8 % de los usuarios del Metro tiene como destino esta estación, mientras que solo el 3,2 % inicia allí su recorrido.

El informe destaca además, que la gastronomía mantiene un papel protagónico en la economía del sector. Los establecimientos de alimentos y bebidas representan el 21,8 % de la actividad económica del Centro Histórico.

Entre los negocios orientados al turismo nacional, el 81 % corresponde a restaurantes, cafeterías, comercios y locales de alimentos y bebidas. En el sector hotelero también se registran resultados favorables.

Aún hay retos por cumplir

Más de la mitad de los establecimientos de alojamiento reportó un aumento en sus ventas durante el último año, de acuerdo con la investigación municipal.

Pese a los resultados positivos, el estudio identifica desafíos relacionados con la transformación digital de los negocios.

Entre las principales tareas pendientes figuran el fortalecimiento de las ventas por internet, la incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión comercial y una mayor adopción de pagos electrónicos.