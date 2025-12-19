Argentina detecta los tres primeros casos de la nueva 'súper gripe' H3N2

La 'súper gripe' llegó a Argentina. Tres casos de influenza H3N2 fueron detectados según informó el Ministerio de Salud este viernes 19 de diciembre de 2025.

Estos son los primeros registros locales de este virus. Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela.

Según las autoridades de ese país, las personas fueron afectadas por la variante K y son dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño de Buenos Aires.

Los adolescentes son monitoreados de manera ambulatoria, mientras que el niño ha sido internado en un hospital de la capital argentina.

Aunque las autoridades reiteraron que los pacientes no han presentado complicaciones y se aplican protocolos de seguimiento epidemiológico.

"La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", escribió la autoridad sanitaria de Argentina.

En los últimos días se han reportado casos en países de la región como Bolivia, Perú, México, Costa Rica y Colombia.

Síntomas de la H3N2