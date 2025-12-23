Perro pitbull ataca a niño en Union Square en Nueva York; hombres lograron salvarlo

Las calles de Nueva York fueron escenario de un momento de terror cuando un perro de aparente raza pitbull se abalanzó y atacó a un menor.

Los hechos fueron grabados por testigos que se encontraban cerca del lugar y los clips se viralizaron con rapidez en redes con comentarios sobre la labor de los hombres que lograron contener al can y salvar la vida del menor.

En las escenas se observa como el perro sostiene al menor con tanta fuerza mientras una mujer, aparentemente su madre, intenta impedir que el can sacuda al pequeño y le cause más daños.

Unos hombres intentaron separarlo lanzando agua y golpeando al perro, pero este no cedía hasta que decidieron sujetar al perro por el cuello y causarle asfixia para que soltara al niño.

Así fue el ataque del perro

En la cuenta de Instagram llamada streetraid_nyc se difundió el momento del ataque. En el clip se puede observar cuando el animal se encuentra mordiendo al niño frente a la mujer, un grupo de hombres se acercó para poder ayudar al menor y separar al animal.

Después de que el hombre sometiera al perro, el menor pudo ser retirado de la mordida del animal; los hombres se alejaron del perro que fue retirado del lugar por su dueño.

El niño fue tomado por su madre y no mostraba heridas visibles por lo que es posible que el perro solo haya podido morder la ropa.