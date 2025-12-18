Así fue el rescate del perrito que detuvo la operación del Metro de Quito y fue hallado en el túnel

Perrito que ocasionó la paralización del Metro de Quito fue rescatado a salvo.

El perrito que ocasionó la paralización del Metro de Quito fue rescatado dentro del túnel y puesto a salvo, según informó el Municipio este jueves 18 de diciembre de 2025.

Un perro y un gato se colaron en las rieles del subterráneo el miércoles y pusieron a correr a miembros del equipo de seguridad y de la Policía Nacional.

El can fue rescatado dentro del túnel, luego de esconderse entre las estaciones La Magdalena y San Francisco. 15 personas, organizadas en dos equipos, participaron en esta operación.

El primer equipo ingresó por la estación de La Magdalena y el segundo lo hizo por San Francisco. Usando cobijas los equipos lograron atrapar al perrito y ponerlo a buen recaudo.

Veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) evaluaron al can y no hallaron lesiones visibles, pero sí estaba aturdido luego de correr y ser perseguido por varios metros.

El Municipio informó que el perrito fue trasladado al Centro de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal Quito Sur para una evaluación profunda y atención necesaria.

La operación del Metro fue detenida en ambos sentidos hasta rescatar al animal.