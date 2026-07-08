Fuerzas armadas de EE.UU. lanzaron nuevos ataques contra Irán este 8 de julio

Militares de Estados Unidos realizaron ataques en Irán este miércoles 8 de julio

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, este miércoles 8 de julio de 2026, en un intento de limitar la capacidad de Teherán para atacar barcos en el estrecho de Ormuz, informó el ejército estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses "han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.

Washington "responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial", indicó.

Se registran múltiples explosiones a lo largo de la costa iraní mientras EEUU lanza nuevos ataques

Trump ida por terminada la tregua con Irán

Postura de Estados Unidos

Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán la noche del miércoles 8 de julio, advirtió el presidente Donald Trump tras dar por terminada la tregua.

Las hostilidades golpearon a varios países del Golfo pero se concentraron en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio de hidrocarburos que sigue siendo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respetan los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respeto, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.