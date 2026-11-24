Coche bomba en Villavicencio deja 25 heridos antes del décimo aniversario del acuerdo de paz

Un coche bomba estalló la noche del lunes en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, y dejó 25 heridos y graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores, según las autoridades, que no reportaron por el momento fallecidos.

El ataque, cuya autoría se desconoce, se produjo en la capital del departamento del Meta en vísperas del décimo aniversario del histórico acuerdo de paz de Colombia con la guerrilla de las FARC y en medio de la peor ola de violencia desde esa época.

Este es el segundo atentado en 24 horas en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, tras uno en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

Gran cráter en la calzada

La explosión en Villavicencio se produjo pasadas las 21H00 del lunes (02H00 GMT del martes) en el centro de la ciudad. Abrió un gran cráter en la calzada, esparció vidrios rotos y escombros en las calles aledañas, y provocó escenas de caos y cortes de electricidad, constataron periodistas de la AFP.

Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, estaba aturdido por el estallido en la plaza principal de Villavicencio.

En su negocio, "las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas", dijo a la AFP con la voz entrecortada.

"Estamos vivos de milagro", añadió.

Reacción de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en X que el atentado con explosivos tuvo como objetivo la sede de la Gobernación del Meta.

En el poder desde el 7 de agosto, De la Espriella adelanta una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos contra grupos armados y narcotraficantes.

"A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune", aseguró el mandatario en las redes sociales.

Diez años después del acuerdo de paz

El ataque ocurrió a horas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

En la zona afectada opera una disidencia de la extinta organización que rechazó el histórico pacto y hoy se disputa con otros grupos las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el país.

Ninguna agrupación se ha adjudicado por ahora el atentado en Villavicencio.

Minutos antes de la explosión, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de "bodrio" y "falsa paz".

"La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia", escribió entonces también en X.

Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Entre enero y noviembre de este año, en el país sudamericano se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa al que accedió la AFP.