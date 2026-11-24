La selección de Ecuador se alista para el repechaje al Mundial Femenino 2027.

La selección femenina de Ecuador está ante una nueva oportunidad de regresar a un Mundial absoluto. La Tricolor comenzará este sábado 28 de noviembre su participación en el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, con Ghana como primer rival.

El encuentro está programado para las 14:00 (hora de Ecuador) y se disputará en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat, Marruecos. El equipo ecuatoriano es dirigido por la entrenadora mexicana Eva Espejo, quien asumió el cargo en mayo de 2026.

La Tri llegó al repechaje tras finalizar en el cuarto puesto de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, con 11 puntos. Ahora deberá afrontar un desafío internacional que reúne a selecciones de distintos continentes.

Los rivales y el calendario de Ecuador

La selección ecuatoriana tendrá tres compromisos en esta primera etapa. Sus adversarias serán:

Fecha Partido Hora (Ecuador) 28 de noviembre Ghana vs. Ecuador 14:00 1 de diciembre Sudáfrica vs. Ecuador 14:00 5 de diciembre China Taipéi vs. Ecuador 12:00

¿Cómo funciona el repechaje?

El torneo tiene dos fases. En la primera participan seis selecciones: Ecuador, Ghana, Sudáfrica, China Taipéi, Uzbekistán y Papúa Nueva Guinea. Cada equipo disputará tres partidos y los dos mejores de la clasificación general avanzarán a la fase final.

Esta segunda instancia se jugará entre febrero y marzo de 2027. Allí se disputarán tres eliminatorias a partido único que entregarán los últimos tres cupos disponibles para el Mundial de Brasil. Por tanto, superar la primera fase no significa todavía conseguir la clasificación mundialista.

Eva Espejo: «No nos hacemos chiquitas ni nos vamos para atrás»

La entrenadora mexicana tiene claro el desafío que representa enfrentar a selecciones de diferentes características y experiencia internacional. Sin embargo, dejó un mensaje contundente sobre la mentalidad con la que Ecuador afrontará esta competencia.

"No nos hacemos chiquitas ni nos vamos para atrás", manifestó Espejo al analizar a sus rivales.

La DT destacó la fortaleza física de Ghana, el orden táctico de Sudáfrica y la disciplina de China Taipéi. También señaló que el objetivo es competir y buscar la victoria en los tres encuentros.

Ecuador busca disputar por segunda vez un Mundial femenino absoluto. Su única participación fue en Canadá 2015. Once años después, la Tricolor quiere escribir una nueva historia y acercarse a Brasil 2027.