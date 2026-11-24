Aguaje y marea alta inundan calles del Suburbio de Guayaquil: peatones deben caminar entre el agua
La cercanía con el estero Salado y las alcantarillas obstruidas por basura complican el tránsito de peatones y vehículos.
La acumulación de agua afecta la movilidad en varios sectores de Guayaquil.
Segura EP
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Actualizado:
24 nov 2026 - 08:38
Las calles de varios sectores del Suburbio de Guayaquil amanecieron inundadas por el aguaje y la marea alta.
La acumulación de agua dificulta el paso de los ciudadanos que deben salir a trabajar o llevar a sus hijos a clases.
¿Qué sectores de Guayaquil están inundados?
Los puntos reportados son:
- La avenida Benjamín Rosales
- Capitán Nájera y Assad Bucaram
- Otavalo y Antonio José de Sucre
- La cooperativa 30 de Abril
La cercanía con el estero Salado también influye en la acumulación de agua en estas calles.
Basura en alcantarillas complica el drenaje
En algunos tramos, las alcantarillas están taponadas por la gran cantidad de basura acumulada en las vías.
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse alerta, especialmente en las zonas cercanas a ríos y esteros.
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