La acumulación de agua afecta la movilidad en varios sectores de Guayaquil.

Las calles de varios sectores del Suburbio de Guayaquil amanecieron inundadas por el aguaje y la marea alta.

La acumulación de agua dificulta el paso de los ciudadanos que deben salir a trabajar o llevar a sus hijos a clases.

¿Qué sectores de Guayaquil están inundados?

Los puntos reportados son:

La avenida Benjamín Rosales

Capitán Nájera y Assad Bucaram

Otavalo y Antonio José de Sucre

La cooperativa 30 de Abril

La cercanía con el estero Salado también influye en la acumulación de agua en estas calles.

Basura en alcantarillas complica el drenaje

En algunos tramos, las alcantarillas están taponadas por la gran cantidad de basura acumulada en las vías.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse alerta, especialmente en las zonas cercanas a ríos y esteros.