Explosivos descarrilan tren del Cerrejón en Colombia en medio de ola de violencia en Santa Marta

Atentado con explosivos descarrila el tren del Cerrejón en Colombia; Santa Marta es militarizada

Una explosión provocó el descarrilamiento de un tren de Cerrejón en La Guajira, Colombia, y dejó al menos 20 vagones destruidos, en medio de una escalada de violencia registrada en el norte del país.

El ataque ocurrió mientras las autoridades reforzaban la seguridad tras la orden de militarizar Santa Marta.

Explosión afectó la vía férrea del Cerrejón

El hecho ocurrió durante la noche del 22 de septiembre de 2026, en el kilómetro 60 de la vía férrea, en jurisdicción de Uribia, La Guajira.

La explosión afectó un tren que circulaba vacío y provocó el descarrilamiento de varios vagones. No se reportaron personas heridas ni fallecidas y el personal fue evacuado de manera preventiva.

#Atención #Colombia

🚨 A esta hora, la fuerza pública ha sido desplegada a lo largo de la vía férrea del Cerrejón, en La Guajira, a la espera de que personal técnico realice las labores correspondientes para solucionar el daño ocasionado por una acción terrorista cometida por un… pic.twitter.com/ugqXROwIhQ — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) September 23, 2026

Según reportes conocidos este miércoles, al menos 20 vagones sufrieron daños considerados de pérdida total. La Fuerza Pública fue desplegada en la zona para proteger la infraestructura mientras equipos técnicos trabajan en la recuperación de la línea férrea.

¿Quién está detrás del ataque?

La autoría todavía tiene versiones diferentes. Información difundida inicialmente relacionó el ataque con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el contexto de las acciones violentas registradas después de la muerte de uno de sus cabecillas.

Sin embargo, el Ejército colombiano señaló preliminarmente al ELN como responsable de la explosión y reportó el despliegue de tropas para proteger la vía férrea del Cerrejón.

Santa Marta fue militarizada tras ataques

El ataque contra la infraestructura ferroviaria ocurrió en paralelo a una crisis de seguridad en Santa Marta, donde se registraron amenazas, bloqueos, quema de vehículos y afectaciones al comercio.

La situación se produjo después de una operación de la Fuerza Pública en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las ACSN.

Ante esta situación, el presidente colombiano Abelardo De La Espriella ordenó el despliegue de militares en Santa Marta el 22 de septiembre.