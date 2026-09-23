España vs. Corea del Norte: la final del Mundial Femenino Sub 20 en vivo por Teleamazonas

El festejo de las jugadoras de la Selección de España al clasificar a la final

El Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 llega a su culminación con un enfrentamiento de alto nivel entre las selecciones de España y Corea del Norte. Ambas escuadras aseguraron su presencia en la gran final tras superar duras pruebas en la fase semifinal, consolidándose como los dos mejores proyectos futbolísticos del certamen en la categoría.

El seleccionado español aseguró su boleto al partido decisivo tras imponerse con solvencia por 2-0 ante Italia en la primera semifinal. Por su parte, la representación de Corea del Norte ratificó su poderío ofensivo y disciplina táctica al vencer 3-0 a Colombia, accediendo así a una nueva final mundialista con campaña perfecta.

La afición ecuatoriana podrá seguir las incidencias de este compromiso a través de la señal abierta de Teleamazonas. El canal transmitirá en directo todas las emociones de la definición por el título a las 11:00 (hora de Ecuador), llevando a las pantallas del país la cobertura completa de este choque internacional.

El encuentro por la corona orbital está programado para disputarse este domingo 27 de septiembre de 2026. El escenario encargado de albergar la cita final será el Stadion Miejski ŁKS, ubicado en la ciudad de Łódź, recinto que cuenta con todas las garantías de la FIFA para el cierre de la duodécima edición del torneo.

El duelo táctico presentará el contraste entre el juego de posesión y circulación de las europeas frente a la intensidad física y efectividad en transiciones del conjunto asiático. Ambos planteles buscan cerrar una destacada actuación continental e inscribir su nombre en el historial oficial de campeonas de la categoría Sub-20.

Previo a la gran final, la jornada definitoria del certamen incluirá el compromiso por el tercer lugar entre las selecciones de Colombia e Italia este sábado 26 de septiembre. La transmisión de la jornada final por Teleamazonas permitirá dar seguimiento al desenlace del certamen orbital desde las primeras horas del domingo.