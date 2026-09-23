Karina fue de paseo con su novio y el padre del joven la mató: dos sentenciados por femicidio

La Fiscalía General del Estado informó que un padre y su hijo recibieron sentencias condenatorias agravadas por femicidio este 23 de septiembre de 2026.

Con base en pruebas presentadas por Fiscalía durante una audiencia de juzgamiento, un Tribunal sentenció a Frank Alexis L. S. a 34 años y ocho meses de prisión, como autor directo del femicidio de su novia.

Su padre, Hernán Franklin L. I., también fue condenado a 17 años y cuatro meses, como cómplice. En ambos casos se aplicaron agravantes.

Contexto del caso

El 16 de diciembre de 2023, Frank L. S. llevó a su pareja sentimental desde Quito hasta La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, con motivo de un paseo.

Según la investigación de Fiscalía, ese día se encontraron con Hernán L. I. y posteriormente se dirigieron hacia el río Blanco.

En este lugar, de acuerdo con el Ministerio Público, el padre de Frank Alexis L. S. golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra, la estranguló y luego la ahogó en el río.

El 20 de diciembre de 2023, cuatro días después del hecho, el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en el río Blanco.

Pruebas en el caso

Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal del caso presentó los testimonios de los agentes aprehensores, la autopsia médico-legal y el acta de levantamiento del cadáver.

Además, los testimonios de los agentes de Policía que participaron en la localización y recogida del vehículo de propiedad de la víctima.

El automotor fue encontrado en las inmediaciones del domicilio de familiares de uno de los sentenciados.

Además, Fiscalía presentó una pericia de audio y video practicada a las grabaciones de cámaras de seguridad de una gasolinera ubicada a la salida de Quito.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso están grabaciones de cámaras de seguridad.

En estas, de acuerdo a la investigación, se observó a Frank Alexis L. S. abordar un vehículo como conductor y a la víctima como copiloto.

También, Fiscalía incorporó videos de las cámaras de seguridad de un local, en los que se observa a Hernán L. I. acercarse al vehículo en el que se encontraba la víctima y, posteriormente, abordarlo.

Relató el asesinato de su novia

Durante el juicio, Frank Alexis L. S. rindió testimonio como testigo presencial y relató cómo su padre agredió a la víctima.

Este caso fue procesado y sentenciado con base en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Las penas se aplicaron con agravantes previstas en el artículo 47, numerales 5, 6 y 7, y en el artículo 48, numeral 8, del mismo cuerpo legal.