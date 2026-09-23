Estados Unidos endurece políticas y restringe visas contra el 'turismo de maternidad'

Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas contra personas y redes que participan o facilitan el denominado “turismo de maternidad”, una práctica en la que mujeres extranjeras viajan al país con el propósito principal de dar a luz.

La medida fue anunciada este 23 de septiembre de 2026 por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado aplicará la medida bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

¿Qué cambia con la nueva política de visas?

La disposición está dirigida a personas que, según las autoridades estadounidenses, participan deliberadamente en este tipo de viajes o ayudan a organizarlos.

Entre los afectados están propietarios, operadores y administradores de redes comerciales de turismo de maternidad, además de intermediarios que asesoren a solicitantes para proporcionar información falsa durante el trámite de una visa.

También se contempla a proveedores médicos extranjeros que, de manera consciente, faciliten estos viajes o el uso fraudulento de programas públicos.

EE.UU. considera que existe fraude migratorio

La administración estadounidense sostiene que algunas redes comerciales cobran grandes cantidades de dinero para organizar viajes, alojamiento y atención médica para mujeres embarazadas, con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado, algunas de estas redes también instruyen a sus clientes para mentir en las solicitudes de visa.

Marco Rubio afirmó que la política busca impedir que personas extranjeras y quienes las ayudan utilicen el sistema migratorio estadounidense con fines de lucro.

La medida también está relacionada con la preocupación del Gobierno por el uso fraudulento de Medicaid, según el comunicado oficial citado por el Departamento de Estado.

¿Qué pasa con las visas de turista?

El Departamento de Estado ya establece que el turismo de maternidad no es un motivo válido para obtener una visa de visitante cuando el propósito principal del viaje es dar a luz para conseguir la ciudadanía estadounidense para el hijo.

La nueva política amplía el foco hacia quienes organizan, facilitan o se benefician comercialmente de estos viajes, por lo que no se trata simplemente de un cambio general en las reglas para todos los viajeros que ingresan a Estados Unidos.

La medida se suma a otros controles migratorios

El anuncio llega en un momento en que Estados Unidos mantiene una política de mayor revisión y control de las solicitudes de visa.

El Departamento de Estado anunció el 18 de septiembre que desde el 1 de octubre ampliará la revisión de presencia en internet para determinadas categorías de visas, entre ellas las destinadas a representantes de medios de comunicación y profesionales cubiertos por acuerdos comerciales.

Con esta nueva disposición, Washington busca identificar a quienes estén vinculados con redes comerciales de “turismo de maternidad”.

La restricción está dirigida específicamente a quienes participen, faciliten o apoyen deliberadamente esta actividad, de acuerdo con el anuncio del Departamento de Estado.