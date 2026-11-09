Fuerte tormenta provoca destrozos y caída de árboles en Curitiba, Brasil

Una fuerte tormenta provocó destrozos en viviendas y establecimientos comerciales de Curitiba, Brasil, el sábado 7 de noviembre de 2026.

Una fuerte tormenta provocó daños en viviendas, establecimientos comerciales y calles de Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil, el sábado 7 de noviembre de 2026.

Los vientos alcanzaron velocidades de hasta 87 kilómetros por hora, según los registros meteorológicos de Brasil. La fuerza del temporal arrancó parte de la cubierta de una gasolinera y ocasionó daños en diferentes sectores de la ciudad.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo las ráfagas levantaron estructuras y dispersaron objetos en medio de las intensas precipitaciones.

Tormenta deja cientos de árboles caídos en Curitiba

La Prefectura de Curitiba informó que recibió aproximadamente 560 solicitudes de atención relacionadas con la caída de árboles y ramas tras el temporal.

Las lluvias también provocaron destechamientos, daños en la red eléctrica y dificultades en la circulación vehicular.

Además, la falta de electricidad afectó temporalmente a las terminales de transporte público de Hauer y Tatuquara, mientras que una unidad de salud del sector Oswaldo Cruz sufrió daños en parte de su cubierta.

Los equipos municipales desplegaron trabajos de limpieza, retiro de árboles y reparación de infraestructura para restablecer los servicios afectados.

Autoridades atienden los daños provocados por el temporal

El alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, supervisó las labores de atención de emergencias y recuperación de los sectores afectados.

La Defensa Civil recomendó a los habitantes evitar zonas con árboles dañados, mantenerse alejados de cables eléctricos caídos y tomar precauciones ante posibles nuevos episodios de lluvias.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por la tormenta.