¿Qué provocó la avalancha de lodo e inundaciones entre Nepal y el Tíbet?

Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua fangosa a lo largo de la ribera de un río tras las inundaciones repentinas en Nepal, el 26 de agosto de 2026.

Equipos de rescate se movilizaron, el jueves 27 de agosto de 2026, para encontrar cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y avalancha de tierra que han causado al menos 160 muertos.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras.

Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos el miércoles 26 de agosto. El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas.

Las autoridades del gobierno del Tíbet se movilizaron cerca de 800 trabajadores de emergencia y 150 vehículos, así como perros rastreadores y lanchas rápidas para apoyar las labores de rescate, según la agencia oficial de noticias Xinhua de China.

En la zona afectada por el desastre, los rescatistas avanzaban a través del barro y el lodo en busca de sobrevivientes después de que las aguas inundadas sepultaran los pisos inferiores de edificios de varias plantas.

Unos 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, aún no han sido localizados varias horas después de que se produjo el desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal.

Posibles causas

No está clara la causa de las inundaciones pero el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró, el miércoles 26 de agosto, un sismo de magnitud 4.4, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad de Kodari, en Nepal, y a una profundidad de 10 kilómetros.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.