¿Qué se puede donar para Venezuela y cómo entregar la ayuda en centros de acopio?

El Gobierno habilitó puntos de acopio de donaciones para Venezuela.

Grupos de rescatistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes este lunes 29 de junio de 2026, cinco días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país caribeño.

Los dos terremotos de Venezuela han causado casi 1 500 muertos y 3 150 heridos, según cifras del gobierno. Naciones Unidas estima que puede haber hasta 50 000 personas desaparecidas.

Ante esta tragedia en Venezuela, el Gobierno de Ecuador habilitó puntos de acopio para entregar donaciones a las familias damnificadas y afectadas por el doble sismo.

Plazo para hallar sobrevivientes se agota en Venezuela

"Desde este domingo 28 de junio, los centros de acopio recibirán ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela", señaló el Gobierno. Los horarios de atención para recopilar las donaciones son de 08:00 a 18:00

¿Qué se puede donar?

Agua potable embotellada

potable embotellada Carpas familiares (Capacidad 5 personas)

familiares (Capacidad 5 personas) Colchones de plaza y media.

de plaza y media. Colchonetas individuales de una plaza.

Mosquiteros .

. Sábanas de plaza y media.

de plaza y media. Jabón de tocador en barra.

de tocador en barra. Jabón para lavar ropa en barra.

Cepillos dentales (adultos y niños).

(adultos y niños). Pasta dental .

. Toallas de baño.

de baño. Toallas sanitarias .

. Pañales desechables.

desechables. Bidones o baldes para almacenamiento de agua.

para almacenamiento de agua. Tabletas o sobres potabilizadores de agua .

o sobres de . Ollas y sartenes .

y . Platos de plástico o acero inoxidables (no desechable).

de plástico o acero inoxidables (no desechable). Vasos de plástico o acero inoxidable (no desechable).

de plástico o acero inoxidable (no desechable). Cubiertos (tenedores, cuchillos y cucharas) de acero inoxidable (no desechable).

Recomendaciones para la entrega de donaciones:

Dona únicamente los artículos incluidos en el listado oficial .

únicamente los incluidos en el . Empaca las donaciones en cajas de cartón resistentes , clasificadas y rotuladas por fuera.

, clasificadas y rotuladas por fuera. No dones productos en envases de vidrio por seguridad durante el transporte.

El Gobierno de Ecuador anunció que se habilitaron los siguientes puntos de acopio en universidades a escala nacional: