Banco Central de Paraguay devuelve parte de sus ahorros a los clientes de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay anunció este miércoles 11 de noviembre que devolvió al menos una parte de sus ahorros al 100% de los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank.

"Con la cantidad que vamos a procesar hoy, estaríamos llegando ya al 100% de los beneficiados de esta garantía", dijo en rueda de prensa Pedro Acosta, miembro del directorio del Banco Central (BCP).

La garantía excluye a directivos o accionistas de la entidad y a tenedores de fondos mutuos. Aun así la mayor parte del dinero sigue pendiente de recuperación.

El Banco Central devolvió parcialmente recursos a 1 812 348 de los ahorristas del banco digital, según el BCP.

Según reportes, el monto total asciende a unos 643 millones de dólares, lo que constituye solo una parte de los aproximadamente 2 800 millones que tenía Ueno Bank cuando fue intervenido el 3 de noviembre por problemas de solvencia.

El porcentaje de beneficiarios alcanzados no significa que todos hayan recuperado la totalidad de sus ahorros.

Una ley de emergencia aprobada por el Congreso la semana pasada autorizó el pago anticipado de hasta unos 19 000 dólares por depositante en el plazo de una semana, que concluyó este miércoles.

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37 000 dólares por ahorrista y entidad bancaria, por lo cual quienes tenían sumas superiores al anticipo todavía deben esperar para recuperar el resto de sus fondos.

Las autoridades esperan utilizar los recursos obtenidos para completar la garantía de depósitos y restituir en forma prioritaria los fondos jubilatorios depositados en Ueno, que superan los 500 millones de dólares.

Entre los afectados figuran empresas, clubes de fútbol, bomberos voluntarios y organismos públicos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra jubilaciones y planes de salud de más de 1,5 millones de personas.

Según datos de junio de Ueno Bank, el 29% de sus depósitos pertenecía al sector público.