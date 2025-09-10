Bloqueos y protestas en Francia contra el Gobierno; al menos 300 personas fueron detenidas

Protestas se registraron en Lyon, en Francia, este miércoles 10 de septiembre del 2025.

Francia afronta, este miércoles 10 de septiembre del 2025, una inédita protesta social, el mismo día que Sébastien Lecornu, un allegado del presidente Emmanuel Macron, se estrena como primer ministro. Es el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.

En medio de las manifestaciones, alrededor de 300 personas han sido detenidas, 170 de ellos en París y sus alrededores.

Las protestas se propagaron por París, Lyon, Marsella y otras ciudades, con bloqueos de tráfico en las carreteras o barricadas en las calles.

Esta jornada de protestas fueron organizadas en las redes sociales bajo el lema ‘Bloqueemos todo’, para expresar su rechazo al gobierno francés.

Desde la madrugada del miércoles 10 de septiembre, cientos de jóvenes intentaron bloquear un garaje de autobuses urbanos, así como varios puntos de la circunvalación de 35 kilómetros que rodean París, antes de ser desalojados por la Policía.

A las 07:30, las autoridades desplegaron unos 6 000 policías y en la capital de Francia y detuvieron a 51 personas en París y sus suburbios, indicó la Prefectura de Policía a AFP.

El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó la caída del primer ministro, François Bayrou, el lunes 8 de septiembre.

Bayrou planeaba recortes por 44 000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados.El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes 9 de septiembre como nuevo primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu.

Un restaurante se incendió cerca de la plaza Joachim-du-Bellay durante las protetsas en París, este miércoles 10 de septiembre de 2025. AFP

Las autoridades francesas anunciaron el despliegue de unos 80 000 agentes en todo el país durante las protestas, que prevén el bloqueo de empresas, carreteras y universidades.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, dio la orden a los agentes de "no tolerar la violencia, la degradación, el bloqueo, la ocupación de las infraestructuras esenciales".

Las autoridades temen que estas protestas se desemboquen en un movimiento como el de los 'chalecos amarillos' (2018-2019), que sacudió el primer mandato de Macron. El 18 de septiembre, los sindicatos también convocaron una huelga "masiva".