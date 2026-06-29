Bolivia libera el precio del dólar en medio de una grave crisis

Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica.

Bolivia liberó desde este lunes el precio del dólar tras 15 años de cotización fijada por el gobierno, en un intento de atraer divisas al país para aliviar la peor crisis económica en cuatro décadas.

La escasez de la moneda extranjera ha llevado en los últimos años a serios desajustes fiscales y monetarios, como el florecimiento de un dólar paralelo de masivo uso popular a un precio más alto que el oficial.

"Estamos ordenando la economía para que lleguen dolaritos de afuera", dijo el domingo el presidente Rodrigo Paz, quien decretó el estado de excepción el 20 de junio tras casi dos meses de bloqueos de rutas opositores.

"Pues ahora el gobierno reconoce el precio que ya pagábamos todos", una vendedora de ropa de 42 años en El Alto, en uno de los mayores mercados populares de Latinoamérica.

En esta feria a 4.0000 metros de altura en los Andes, cientos de comerciantes informales como ella deben importar sus productos a la cotización del dólar paralelo, "que sube cada vez que hay algún lío político", señaló.

El precio del dólar oficial se establecerá ahora diariamente según el promedio de las operaciones de compra bajo libre negociación en el sistema financiero, resolvió el gobierno de derecha de Paz.

El Banco Central abrió este lunes el mercado con un nuevo dólar oficial a 9,73 pesos bolivianos, precio cercano al paralelo y que supone una devaluación de casi 40% respecto del valor de 6,96 clavado por las autoridades desde 2011.