Bolsonaro y Lula movilizan a miles de seguidores antes de la segunda vuelta en Brasil

Más de 71 mil simpatizantes de Flávio Bolsonaro participaron en una concentración en la avenida Paulista, en São Paulo, el 18 de octubre de 2026.

Brasil vivió una jornada de movilizaciones políticas este domingo 18 de octubre de 2026. Miles de personas salieron a las calles para respaldar a los candidatos presidenciales Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes disputarán la segunda vuelta electoral.

Las concentraciones se desarrollaron en São Paulo y Brasilia, respectivamente, durante la última semana de campaña.

Unas 71 900 personas participaron en acto de Bolsonaro

El candidato Flávio Bolsonaro encabezó una concentración en la avenida Paulista, en São Paulo, donde se reunieron aproximadamente 71 900 personas, según una estimación del Monitor del Debate Político del movimiento de Bolsonaro..

Los asistentes acudieron con banderas de Brasil y carteles de apoyo al candidato. Durante su intervención, Bolsonaro criticó la gestión del presidente Lula da Silva y cuestionó su liderazgo.

En el evento también participaron aliados políticos, entre ellos el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Seguidores de Lula se movilizaron en Brasilia

Mientras tanto, unas 40 000 personas participaron en una movilización a favor de Lula da Silva en Brasilia, según cifras difundidas por los organizadores.

La concentración, denominada 'Ato da Virada', se desarrolló en la Explanada de los Ministerios como parte de las actividades de campaña del Partido de los Trabajadores (PT).

Aunque Lula no asistió al evento, sus simpatizantes se reunieron para respaldar su candidatura. El mandatario permaneció en el Palacio de la Alvorada, donde se preparaba para el debate presidencial de esa noche.

Brasil elegirá a su presidente el 25 de octubre

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta electoral después de que ninguno alcanzara la mayoría necesaria para ganar en la primera ronda del 4 de octubre.

Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó aproximadamente el 45%.

La jornada también estuvo marcada por el primer debate televisado entre ambos candidatos, celebrado la noche del domingo 18 de octubre.