Así se reparten los ocho cupos a la Libertadores y Sudamericana en la LigaPro 2026

Macará se enfrentó a Independiente del Valle por la LigaPro

El campeonato ecuatoriano de fútbol ya tiene definida la ruta para entregar los cupos a sus representantes en los torneos internacionales del próximo año. Conmebol asignó ocho cupos para el fútbol ecuatoriano.

Cuatro clubes irán a la Copa Libertadores y otros cuatro disputarán la Copa Sudamericana. El formato del torneo nacional y la Copa Ecuador marcan el camino hacia el continente.

Así, la LigaPro otorgará tres boletos directos a la Copa Libertadores. El campeón y el subcampeón clasificarán de forma directa a la fase de grupos. Independiente del Valle, con ventaja de 17 puntos, está a un paso de coronarse campeón.

Clasificación a Torneos CONMEBOL Copa Libertadores Fase de Grupos Campeón Liga Nacional Cupo directo a fase principal

Fase de Grupos Subcampeón Liga Nacional Cupo directo a fase principal

Fase Previa 2 3º Puesto Tabla Acumulada Repechaje previo

Fase Previa 1 4º Puesto Tabla Acumulada Primera ronda eliminatoria Copa Sudamericana Primera Fase 5º Puesto Tabla Acumulada Cruces nacionales

Primera Fase 6º Puesto Tabla Acumulada Cruces nacionales

Primera Fase 7º Puesto Tabla Acumulada Cruces nacionales

Primera Fase 8º Puesto Tabla Acumulada Cruces nacionales

Por su parte, el equipo que termine en el tercer lugar del primer hexagonal accederá a la Fase Previa 2. Estos tres lugares premian la regularidad y el rendimiento en la etapa decisiva de la Serie A.

El cuarto billete a la Libertadores saldrá de la Copa Ecuador. El campeón del torneo federal obtendrá el cupo Ecuador 4 para jugar la Fase Previa 1. Si el ganador ya está clasificado por LigaPro, la plaza pasará al subcampeón o al tercer lugar.

En última instancia, si ninguno cumple los requisitos, el cupo volverá a la tabla del hexagonal.

Por otro lado, la Copa Sudamericana repartirá sus cuatro plazas entre los dos frentes de la LigaPro. Los equipos ubicados en la cuarta, quinta y sexta casilla del primer hexagonal asegurarán sus boletos. Todos ellos ingresarán en la fase nacional previa para buscar un lugar en la fase de grupos del torneo continental.

El último cupo a la Sudamericana se definirá en la parte media de la tabla. El ganador del cuadrangular de LigaPro se quedará con esa codiciada casilla internacional. Además, los reglamentos contemplan un efecto cascada.

Si un club clasifica a Libertadores por Copa Ecuador, se liberará un cupo extra para el segundo del cuadrangular.