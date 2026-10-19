Cuenca despide al sacerdote Patricio Sánchez Molinari, quien murió tras caerle un crucifijo

Los restos del sacerdote redentorista Patricio Alfredo Sánchez Molinari fueron trasladados desde Guayaquil hasta Cuenca, su ciudad natal, donde fue velado y sepultado en el camposanto Santa Ana.

El cuerpo de Sánchez Molinari, de 53 años, llegó a Cuenca tras ser trasladado desde Guayaquil.

En su ciudad natal, familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa acompañaron las honras fúnebres antes de su sepultura en el camposanto Santa Ana.

Sánchez Molinari era sacerdote redentorista y párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

Su fallecimiento ocurrió la noche del sábado 17 de octubre, durante una celebración religiosa que era transmitida en directo desde ese templo.

Las imágenes de la transmisión muestran cómo un crucifijo de gran tamaño se desprende de la pared ubicada detrás del altar y cae sobre el sacerdote, quien dirigía la misa sin advertir lo que ocurría.

Tras el impacto, se escuchan gritos y pedidos de ayuda de los asistentes, entre ellos la solicitud de llamar a una ambulancia.

La Arquidiócesis de Guayaquil expresó su pesar

Tras conocerse el fallecimiento, la Arquidiócesis de Guayaquil difundió un comunicado para expresar sus condolencias.

El mensaje, firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera, manifestó solidaridad con la Congregación del Santísimo Redentor, los familiares y los amigos del sacerdote.

La Congregación del Santísimo Redentor y la Arquidiócesis también convocaron a una eucaristía en memoria de Sánchez Molinari, prevista para el domingo 18 de octubre a las 21:00, en la iglesia del Perpetuo Socorro, donde ocurrió el accidente.