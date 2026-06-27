Bomberos de Quito rescatan a una mujer de 80 años, en Venezuela

Bomberos de Quito rescatan a una mujer tras terremotos en Venezuela

Un equipo del Cuerpo de Bomberos de Quito logró rescatar con vida a una mujer de 80 años que permaneció atrapada durante más de 60 horas bajo los escombros de una vivienda colapsada por los terremotos que afectaron a Venezuela.

La sobreviviente, identificada como Marlene, fue localizada en el sector de Playa Grande, una de las zonas más golpeadas por el desastre natural.

El rescate fue ejecutado por el grupo especializado USAR ECU-01, en coordinación con rescatistas de El Salvador y organismos de emergencia venezolanos, tras varias horas de labores técnicas de búsqueda y remoción de estructuras.

Según informó el Municipio de Quito, el operativo requirió el empleo de equipos especializados y maniobras de precisión para garantizar la seguridad de la víctima y de los rescatistas.

Bomberos Quito permanecerá en Venezuela

Una vez liberada, la adulta mayor recibió atención prehospitalaria y fue trasladada para una evaluación médica.

El contingente ecuatoriano llegó a Venezuela el viernes 26 de junio con el objetivo de apoyar las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de edificaciones afectadas por los sismos registrados el 24 de junio.

La misión está conformada por 47 bomberos especializados, dos canes de búsqueda y rescate y alrededor de seis toneladas de equipos técnicos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que sus efectivos permanecerán en la zona de emergencia mientras continúen las operaciones de búsqueda y rescate.