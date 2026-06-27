Colapso hospitalario obliga a llevar cuerpos a la morgue tras terremotos en Venezuela

Equipos de rescate trabajan en la remoción de escombros de personas afectadas por dos terremotos en Venezuela.

Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba el sábado 27 de junio frente a la morgue de Carcas: ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron casi 1 000 muertos, 50 000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Familiares aseguran que ayuda no llega

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

"Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda", dijo esta madre de 43 años.

En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas.

Un funcionario que guardó el anonimato por no estar autorizado para hablar dijo que desde el viernes han llegado al menos 200 muertos a esta morgue, sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela.