Saldo de muertos por sismos en Venezuela sube a 1 430, dice jefe del Parlamento

El saldo de muertos por el devastador doble sismo en Venezuela subió a 1 430 personas, informó el sábado 27 de junio el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros del gobierno en la tragedia.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó además de 3 238 heridos.

El último balance oficial daba cuenta de 920 fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.