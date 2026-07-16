Bomberos rescatan a una paloma tras incendio de un vehículo en Oakland

Bomberos suministran oxígeno a una paloma tras un incendio vehicular en Oakland

Bomberos de Oakland, California, rescataron a una paloma que presentaba dificultades para respirar luego de la extinción de un incendio vehicular.

El momento fue compartido por el Sindicato de Bomberos Local 55 de Oakland y difundido posteriormente por Storyful.

En las imágenes se observa a uno de los rescatistas sosteniendo cuidadosamente al ave mientras otro le suministra oxígeno, debido a una posible inhalación de humo.

El incendio quedó controlado sin personas heridas

La emergencia comenzó con el incendio de un vehículo, cuya causa no fue detallada por las autoridades.

Los equipos de bomberos lograron controlar rápidamente las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas.

Tras finalizar las labores de extinción, los rescatistas encontraron a la paloma afectada por el humo y decidieron brindarle atención inmediata antes de trasladarla a un lugar seguro.

El rescate se vuelve viral

El video del procedimiento fue compartido por el Sindicato de Bomberos Local 55 de Oakland y posteriormente distribuido por Storyful, donde acumuló miles de reproducciones en redes sociales.

Usuarios destacaron la rápida reacción de los bomberos y el cuidado brindado al ave, resaltando que, además de atender emergencias, los equipos de rescate también actúan cuando la vida de un animal está en riesgo.