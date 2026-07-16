Primer caso autóctono del virus del Nilo Occidental este año en Francia

Francia detecta el primer contagio local del virus del Nilo Occidental en 2026

Un primer caso autóctono del virus del Nilo Occidental fue detectado a mediados de julio en el sur de Francia, la primera constatación de circulación local del virus en humanos en el país en 2026, informó el jueves la autoridad sanitaria.

Descubierto en 1937 en Uganda, este virus es transmitido por aves y se contagia a los humanos por la picadura de mosquitos.

Presenta síntomas similares a los de la gripe, pero en casos extremos puede provocar coma, encefalitis y meningitis.

Al 16 de julio de 2026, se ha identificado un caso autóctono de infección por el virus del Nilo Occidental en los Pirineos Orientales (Occitania).

Se trata de la primera detección de la circulación del virus en el ser humano en Francia en 2026, señala la agencia nacional de salud publica francesa.

Pese a los 293 casos importados de chikunguña, dengue y zika registrados desde el 1 de mayo, que marca el inicio de la vigilancia reforzada de las arbovirosis.

No se ha detectado ningún caso autóctono de estas enfermedades transmitidas por el mosquito tigre en la Francia metropolitana a mediados de julio.

El año pasado se contabilizaron 62 casos autóctonos de fiebre del Nilo Occidental en el país galo.

Europa registró en 2025 un número récord de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos debido al cambio climático, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).