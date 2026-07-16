Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 tras una caída en la etapa 12

El ciclista colombiano Fernando Gaviria (izq.), del equipo Caja Rural - Seguros RGA, y el ciclista francés Julian Alaphilippe, del Tudor Pro Cycling Teamen la 113.ª edición del Tour de Franci

El ciclista colombiano Fernando Gaviria vivió el lado más amargo del ciclismo durante el desenlace de la duodécima etapa del Tour de Francia 2026. El pedalista del Caja Rural-Seguros RGA, que venía mostrando un nivel competitivo y buscando protagonismo en las llegadas masivas, se vio obligado a despedirse de la 'Grande Boucle' tras sufrir un fuerte accidente a escasos metros de la línea de meta en Chalon-sur-Saône.

El aparatoso incidente ocurrió en pleno corazón del esprint final, a falta de unos 300 metros para el final, cuando la alta velocidad y la tensión por posicionarse en el pelotón provocaron una caída masiva.

Gaviria, que se encontraba en plena aceleración para disputar la victoria que finalmente se llevó el belga Tim Merlier, no pudo esquivar el impacto y se fue al suelo de forma violenta, desvaneciendo instantáneamente sus opciones en la jornada.

A pesar del fortísimo golpe y del visible dolor físico, el pedalista antioqueño dio una muestra de pundonor al ponerse de pie para completar el recorrido. Con la ayuda de su compañero de equipo Stefano Oldani, quien lo sostuvo y acompañó en los últimos metros, Gaviria logró cruzar la línea de llegada caminando junto a su bicicleta, en medio de los aplausos del público que reconoció su valentía.

Sin embargo, las alarmas se encendieron de inmediato en el seno de la escuadra española al ver que el colombiano se retiraba sujetándose la zona del hombro. El cuerpo médico del equipo lo trasladó rápidamente a un centro hospitalario para realizarle los chequeos pertinentes, donde los exámenes radiológicos confirmaron el peor de los diagnósticos: una fractura en su clavícula izquierda que requiere un periodo inmediato de recuperación.

Con esta sensible baja, el Caja Rural-Seguros RGA pierde a su principal carta para las llegadas llanas y el ciclismo latinoamericano se queda sin uno de sus referentes más combativos en esta edición del Tour. Gaviria iniciará ahora su proceso de rehabilitación con la mirada puesta en la segunda mitad de la temporada, dejando atrás una participación en territorio francés que prometía un cierre muy distinto.