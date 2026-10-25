Juez en Brasil extiende dos horas la votación tras denuncias de obstáculos para sufragar
Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó ampliar hasta las 19:00 el horario de votación de la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
La decisión respondió a denuncias sobre dificultades de transporte público
AFP
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Actualizado:
25 oct 2026 - 15:36
El juez Cristiano Zanin ordenó extender por dos horas la votación en todo Brasil, de las 17:00 a las 19:00, hora de Brasilia (de las 15:00 a las 17:00 de Ecuador) este domingo 25 de octubre del 2026.
La decisión se tomó ante la gravedad de los hechos denunciados durante la jornada electoral, según información difundida por la agencia AFP.
La medida modifica el horario previsto para el cierre de los colegios electorales en la segunda vuelta presidencial.
Lula denunció problemas de transporte para votar
La ampliación del horario se produjo después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciara obstáculos en el transporte público en varias ciudades.
El mandatario pidió a las autoridades garantizar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.
La campaña de Lula también solicitó extender la jornada electoral ante las dificultades reportadas en distintos puntos del país.
La ampliación del horario genera confusión en el conteo
La extensión de la votación coincidió con una interrupción en la actualización de los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según los reportes, la página mostraba el conteo de apenas el 0,25% de los votos, correspondientes a mesas en el exterior.
Esta situación generó confusión mientras los electores todavía podían acudir a votar y se esperaba la publicación de nuevos resultados.
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