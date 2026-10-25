Juez en Brasil extiende dos horas la votación tras denuncias de obstáculos para sufragar

La decisión respondió a denuncias sobre dificultades de transporte público

El juez Cristiano Zanin ordenó extender por dos horas la votación en todo Brasil, de las 17:00 a las 19:00, hora de Brasilia (de las 15:00 a las 17:00 de Ecuador) este domingo 25 de octubre del 2026.

La decisión se tomó ante la gravedad de los hechos denunciados durante la jornada electoral, según información difundida por la agencia AFP.

La medida modifica el horario previsto para el cierre de los colegios electorales en la segunda vuelta presidencial.

Lula denunció problemas de transporte para votar

La ampliación del horario se produjo después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciara obstáculos en el transporte público en varias ciudades.

El mandatario pidió a las autoridades garantizar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

La campaña de Lula también solicitó extender la jornada electoral ante las dificultades reportadas en distintos puntos del país.

La ampliación del horario genera confusión en el conteo

La extensión de la votación coincidió con una interrupción en la actualización de los resultados publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según los reportes, la página mostraba el conteo de apenas el 0,25% de los votos, correspondientes a mesas en el exterior.

Esta situación generó confusión mientras los electores todavía podían acudir a votar y se esperaba la publicación de nuevos resultados.