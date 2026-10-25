Brasil cierra las urnas: Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia en un balotaje decisivo

La segunda vuelta se desarrolló en medio de una contienda ajustada y denuncias por dificultades para votar

Las mesas de votación en Brasil cerraron a las 17:00, hora de Brasilia (15:00 de Ecuador), tras abrir a las 08:00 en todo el país este domingo 25 de octubre del 2026.

Los brasileños acudieron a las urnas para decidir quién gobernará la mayor economía de América Latina: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, o el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula busca un cuarto mandato

Lula, que está próximo a cumplir 81 años, busca conseguir su cuarto mandato presidencial y el segundo consecutivo.

El mandatario llegó a esta segunda vuelta después de quedar por detrás de su rival en la primera ronda.

En la recta final de la campaña, los sondeos mostraban una contienda reñida, con una ligera ventaja para Flávio Bolsonaro.

El resultado definirá si el país mantiene un gobierno de izquierda o se suma al giro hacia la derecha que se registra en varios países de la región.

Denuncias por dificultades para votar en varias ciudades

A pocas horas del cierre de las urnas, Lula denunció que la retirada de autobuses habría dificultado el traslado de electores en algunas ciudades.

El presidente pidió a la justicia electoral garantizar el derecho al voto y evaluar la ampliación de los horarios en lugares afectados, como São Paulo, Salvador de Bahía y Recife.

Por su parte, el tribunal electoral informó de problemas con el transporte público en Salvador, una situación que derivó en una orden de detención contra un secretario municipal.

Seguridad y costo de vida, entre los temas de campaña

Flávio Bolsonaro, de 45 años, centró su propuesta en endurecer las medidas contra la delincuencia, reducir el gasto público y aliviar el costo de vida.

Durante su votación en Río de Janeiro, afirmó que Brasil necesita un cambio y cuestionó la situación económica del país.

El senador también ha intentado proyectar una imagen más moderada que la de su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Una elección clave para el rumbo político de América Latina

La segunda vuelta brasileña tiene repercusiones que van más allá de sus fronteras.

El resultado puede reforzar la presencia de la izquierda en América Latina o consolidar el avance de gobiernos conservadores en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no expresó un respaldo público a Flávio Bolsonaro durante la jornada y se limitó a señalar que su país seguía de cerca la elección.

Tras el cierre de las mesas, la atención se centra en el conteo de votos y en los resultados oficiales que definirán al próximo presidente de Brasil.