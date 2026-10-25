¡Brasil ya vota! Todo lo que debes saber de la segunda vuelta presidencial entre Lula y Bolsonaro

Brasil abrió las urnas este domingo 25 de octubre de 2026 para elegir a su próximo presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Brasil abrió sus recintos electorales este domingo 25 de octubre de 2026 para elegir a su próximo presidente. La segunda vuelta enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Los centros de votación comenzaron a recibir a los ciudadanos a las 08:00, hora de Brasilia (06:00 de Ecuador), según el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En total, 158 765 543 brasileños están habilitados para votar, tanto dentro del país como en el extranjero. El ganador gobernará Brasil durante el período 2027-2031.

¿Cómo llegan Lula y Bolsonaro a la segunda vuelta?

Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), busca la reelección. Por su parte, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), aspira a sucederlo en la Presidencia.

Ambos llegaron al balotaje después de que ninguno consiguiera la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.

En esa jornada, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, según los resultados electorales.

La diferencia entre ambos fue de apenas 1,87 puntos porcentuales.

En la primera vuelta, la abstención alcanzó el 21,08% del electorado, según los datos de la Justicia Electoral.

¿A qué hora cierran las urnas y cuándo se conocerán los resultados?

La votación permanecerán abierta hasta las 17:00 de Brasilia (15:00 de Ecuador). Los ciudadanos que se encuentren en fila a esa hora podrán votar.

Una vez cerrados los centros electorales, comenzará la difusión de los resultados oficiales a través del Tribunal Superior Electoral.

Brasil utiliza un sistema de votación electrónica, que permite contabilizar los sufragios tras el cierre de la jornada. No obstante, la hora en la que se conocerá al ganador dependerá del avance del escrutinio.

El candidato que obtenga más del 50% de los votos válidos será elegido presidente. Los votos blancos y nulos no se incluyen en ese cálculo.

¿Qué más se elige este domingo en Brasil?

Además de la Presidencia, los ciudadanos elegirán gobernadores en cinco estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte y Tocantins, así como en el Distrito Federal.

El voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años. En cambio, es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas.

Quienes no votaron en la primera vuelta podrán participar este domingo, siempre que mantengan regularizada su situación electoral.